Nya partier slåss om utrymmet

Mats Bentmar är ordförande för Älska Svedala, ett nystartat parti som går till val på att stoppa planerna på att bygga ett fängelse i kommunen. Partiet föddes ur föreningen Fängelsefritt Svedala och försöker nu ta sig in i kommunfullmäktige.

– När vi funnits en tid insåg vi att det bästa försvaret mot ett fängelse kan vara att bilda ett parti, säger han.

I de skånska kommunerna sitter idag 19 olika partier som inte finns i riksdagen. En del finns på flera platser, som Feministiskt initiativ och Svenska pensionärers intresseparti. Men de allra flesta finns bara i en kommun. Att starta nya partier är ett mycket effektivt sätt att påverka politiken.

– Om man som medborgare vill driva igenom en fråga är nästan det bästa sättet att bilda ett nytt parti, säger Anders Sannerstedt, forskare i statsvetenskap vid Lunds universitet.

En av de största utmaningarna för nya partier är att fortsätta vara relevanta när den fråga de tog sig in i politiken med inte längre är aktuell. Ett parti som lyckats med det finns i de norra delarna av Svedala. Barapartiet kom hastigt in i fullmäktige under valrörelsen 1982.

– Man ville lägga en soptipp utanför Bara, säger Birgitta Delring, Barapartiets ordförande.

Bara var länge en egen kommun och slogs ihop med Svedala först i slutet på 70-talet. Soptippen blev en symbol för en uppfattning många Barabor hade, att politikerna i Svedala struntade i de norra kommundelarna. Det är Barapartiets livsluft än idag. Kommunen hämtar allt sitt stöd i Bara och Klågerup, i resten av kommunen är rösterna i princip obefintliga.

– Vi försöker i alla sammanhang att lyfta Bara och Klågerup, säger Birgitta Delring.