Hockeysagan Olle Liss njuter av SHL-livet i Rögle

Lördag drar SHL 2018/2019 i gång och för Rögle väntar bortamatch mot Skellefteå.

Inför starten har vi träffat Olle Liss som blev hela Sveriges hockeysaga förra året när han kom in i krislaget mitt under vintern och stod för tio poäng på fem matcher. Fostrad i Leksand kom han till SHL via spel i division 1 med bland annat Kristianstad och i Allsvenskan med Pantern. Innan våren 2018 var över fick han till och med en kallelse till landslaget.

– Det var skitkul, hela resan från dag ett, säger Olle Liss.

Nu har han blivit Ängelholmsbo och gjort en betydligt längre försäsong än han varit van vid. Dessutom är Rögle plötsligt betydligt högre tippade än vanligt.