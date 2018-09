"Det är en historia jag har burit på väldigt länge"

Efter år av att ha skildrat andras öden har nu filmskaparen Stefan Berg vänt blicken mot sig själv. Senast med det självbiografiska filmprojektet "Who the fuck is Stefan Berg?" och nu med självbiografin "Kärlek & Rock'n'roll".

Det är en roman om hur popukulturen slog ner som en bomb på sextiotalet och hur band som The Who och Rolling Stones tog över hela hans värld.

– Det som hände då -64 var att en helt ny kultur uppstod. Innan dess hade ungdomar ingen egen kultur. Sen kom popen och det var inte bara musiken. Det var kläder, mode och frisyren var ju jäkligt viktig, säger Stefan Berg.

I boken skriver han också om relationen till sina föräldrar och mamman som delade musikintresset.

– Hon satt på golvet i mitt pojkrum och lyssnade på Kvällstoppen. Pappa vankade utanför och undrade vad vi höll på med.