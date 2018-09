MFF luftade – och körde över Kalmar

Med ett hårt matchande de kommande veckorna valde Uwe Rösler att lufta i startelvan när Kalmar FF gästade.

Arnor Traustason tog tillvara på den chansen med två fullträffar när Kalmar kördes över. Först nickade islänningen in 1-0-målet kvarten in i matchen och precis före halvtid styrde han iskallt in ett Eric Larsson-inlägg vid bortre stolpen för 3-0.

Däremellan passade en annan ovan startare – Romain Gall – på att skjuta 2-0 från 20 meter.

Mindre roligt för Malmö var att målvakten Johan Dahlin tvingades lämna matchen i halvtid efter en smäll mot huvudet i luftduell. Dessutom drog Markus Rosenberg på sig sitt sjätte gula kort för säsongen och därmed missar han toppmötet borta mot IFK Norrköping nästa omgång.

Rosenberg sade ett tillfälligt farväl till allsvenskan med att fastställa slutresultatet 4-0 i andra halvlek med ett välplacerat skott.

Söndagens seger är MFF:s åttonde (!) raka i allsvenskan och nu är man blott två poäng bakom Norrköping på andraplatsen.

– Vi har gjort det väldigt bra och nu kommer en rolig match mot Norrköping, säger Anders Christiansen som också tvingas konstatera att avståndet fortfarande är åtta poäng upp till serieledande AIK.

– De ska ju förlora, men när de förlorar är vi redo för att sätta press på dem.

Tabell, allsvenskan.

Malmö FF-Kalmar FF 4-0 (3-0)

1–0 Arnor Traustason (16), 2–0 Romain Gall (32), 3–0 Arnor Traustason (42), 4–0 Markus Rosenberg (64).

Varningar, Malmö FF: Markus Rosenberg.

Varningar, Kalmar FF: Romario, Johan Stenmark, Måns Söderqvist.

Domare: Magnus Lindgren, Göteborg.

Publik: 15 584.