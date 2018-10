Uppgifter: Hot mot exiliranier bakom massiv dansk polisinsats

Enligt Danmarks Radios källor befarade danska säkerhetspolisen, PET, att det skulle ske ett angrepp mot en grupp exiliranier. Närmare bestämt medlemmar av gruppen ASMLA, Arab Struggle movement for the Liberation of Ahwaz. Vem som skulle ligga bakom hotet är dock okänt.

Den iranska regimen har velat att medlemmar från ASMLA ska utlämnats av Danmark eftersom regimen menar att de var medskyldiga till ett attentat mot en militärparad i Iran den 22 september där 25 personer dödades. Danska regeringen har dock ännu inte lämnat ut några personer.

När PET trodde att ett angrepp mot gruppen var nära förestående slog man larm och en enorm polisinsats inleddes. Färjor hölls i hamn, tåg stod stilla och broar spärrades av medan man sökte efter personer i en svenskregistrerad Volvo som hade setts i närheten av platsen där exiliranierna befann sig

Men personerna i den svarta Volvon visade sig ganska snart vara ointressanta i sammanhanget. Enligt Köpenhamnspolisen är de misstänkta för annan typ av kriminalitet och vid en presskonferens i lördags sade man att de möjligtvis var världens mest otursförföljda kriminella som befunnit sig på fel plats vid fel tillfälle. En av dem är nu enligt Danmarks Radio misstänkt för häleri.