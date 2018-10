Köpenhamn samlas till minneskonsert för Kim Larsen

Det är Danmarks Radio som arrangerar konserten som började klockan 19.30. Radion sänder den också i sin helhet på webben.

Bland artisterna som tolkar Larsens musik finns bland andra rockbandet Magtens Korridorer, Danmarks radios flickkör och sångerskan Dorthe Gerlach som inledde konserten med en av Kim Larsens sånger på engelska "This is my Life".

På Twitter berättar bland annat Danmarks EU-kommissionär Margrethe Vestager att hon är på plats på Rådhusplatsen och "sjunger farväl."

Köpenhamnspolisen gick vid 15-tiden ut med råd till allmänheten att komma i god tid och parkera en bit från Rådhusplatsen eftersom hela torget och H C Andersens boulevard, som passerar förbi, är avspärrade.