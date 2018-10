Tidig tarmflora gömmer nycklar till typ 1-diabetes

Den tidiga utvecklingen av tarmfloran hos nyfödda och småbarn kan innehålla nycklarna till att förstå utvecklingen av diabetes typ 1. I ett stort internationellt samarbete har forskare nu kommit ett viktigt steg närmare till att hitta de här nycklarna.

Att utsättas för någonting som kan leda till diabetes typ 1 låter ju lite mystiskt. Men forskarna tror att boven kan vara något av alla vanliga virus som småbarn infekteras av i mage och tarmar.

Ofta märks inte virusinfektionerna alls. Men om halterna är låga av vissa fettsyror som tillverkas av en del tarmbakterier, och om barnet har en ärftlig risk att drabbas av diabetes typ 1, skulle det kunna bildas autoimmuna antikroppar vid en virusinfektion. Det kan i sin tur orsaka typ 1-diabetes.

