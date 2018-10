104-årig man försvunnen från boende – helikopter letar

Mannen är enligt polisen klädd i en tunn grönlila jacka, märka joggingbyxor och promenadskor. Han är 1,63 meter lång och har gråvitt hår och skägg. Han tar sig fram med hjälp av rollator och bor på ett vårdboende på Rudbecksgatan i Limhamn.

Vid 21.45-tiden satte polisen in en helikopter som ska hjälpa till i sökandet.

– Oron består i det faktum att han är 104 år gammal, även om han är pigg för sin ålder. Det är höst ute, det är nederbörd i Malmö just nu och det är kallt på kvällarna. Och när man inte rör sig ordentligt blir det ännu kallare, säger Rickard Lundqvist på polisen i region Syd.



– Vi vill först och främst veta att han är okej, tillägger han.



Flera polispatruller fortsätter leta efter mannen under kvällen och hundpatruller är beredda att sättas in i sökandet vid behov. Polisen vet dock inte var man ska leta efter mannen.



– Vi är jätteglada för de tips vi får in, säger Rickard Lundqvist.