Musikshow lyfter viktiga frågor

Det är organisationen Up with people som åker runt i olika länder med hundra deltagare i åldrarna 17 till 29 för att lära känna varandra och olika kulturer. Förberedelserna gick i flygande fläng på torsdagsmorgonen när en lastbil med högtalare, strålkastare och allt annat som behövs för en musikshow lastades in i GA-hallen.

- Vi har haft minst en show i veckan sedan i augusti i USA, Mexiko och nu Sverige, berättar André Lindahl från Dösjebro.

Under sina vistelser på olika platser bor deltagarna inackorderade hos värdfamiljer. För tanken med Up with people är ju också att lära sig mer om andra kulturer.

- Jag tycker verkligen om Helsingborg, säger Mary Moore som kommer från USA.

Hon berättar att hon bland mycket annat lärt sig om svenskarnas förkärlek för kaffe, något hon inte visste och som hon uppskattar.

Men vad handlar showen om då?

- Det är mycket som täcks in. Vi har internationell musik men lyfter också frågor som är viktiga för unga människor, säger André Lindahl.