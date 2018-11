Konstgjord moderkaka kan minska djurförsök

Den konstgjorda moderkakan är särskild intressant för att undersöka komplikationer som uppstår under den tidiga graviditeten. För att ta fram det lilla organet tog forskarna stamceller från en riktig moderkaka och odlade dem i labb.

Efter två veckor hade cellerna utvecklats till en tredimensionell klump, med samtliga typer av celler som även finns i en riktig moderkaka. Det är nog det bästa med resultaten, tycker Stefan Hansson vid Lunds universitet som är en av få i Sverige som forskar på liknande frågor.

– Det viktigaste är att man få fram alla celltyper och att de beter sig som celler i en tidig moderkaka, så att dess funktion kan studeras. Deras resultat visade att mini-moderkakan betedde sig förvånansvärt likt en riktig moderkaka.

Det gör att mini-organet kan användas väldigt bra i framtida forskning när man till exempel vill veta hur en medicin som ges till mamman förs vidare till fostret genom moderkakan. Man kan även undersöka hur havandeskapsförgiftning eller tillväxthämningar uppstår på ett tidigt stadie.

Vanligtvis studeras moderkakan efter förlossning vilket är försent för att förstå de tidiga mekanismerna. Utöver det undersöker man moderkakans funktion i dag, antingen med enstaka odlade celler, eller i djurförsök.

Men där finns det både etiska och tekniska gränser för att människans moderkaka är så pass unik, säger Stefan Hansson. Djurmodeller passar därför inte alltid så bra.

Han anser att det nya mini-organet i princip är klart för användning, men att det först måste etableras mer inom forskningen och godkännas av myndigheter. Man kommer inte kunna svara på alla frågor med den, säger han.

– Men på sikt kan det innebära att man absolut kan reducera antalet djur man använder och inte behöver gissa så som man gör idag, säger Stefan Hansson, förlossningsöverläkare och professor i obstetrik och genetik vid Lunds universitet.

Referens: Turco et al.: Trophoblast organoids as a model for maternal-fetal interactions during human placentation. Nature 2018.

DOI: 10.1038/s41586-018-0753-3