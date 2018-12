Dansk säkerhetspolis bad dem sälja drönare till IS

Genombrottet kom av en lycklig slump sommaren 2016. Den danska säkerhetspolisen PET hade span på en 29-årig taxichaufför som de misstänkte hade kopplingar till terrorverksamhet.

Under en taxiresa började han prata med en passagerare, en ung man vid namn Toke Suhr, som precis höll på att öppna en drönarbutik i Köpenhamn. PET bestämde sig för att kontakta Toke Suhr för att gillra en fälla.

– Säkerhetspolisen PET misstänkte att den här personen skulle komma in i vår butik och köpa drönare. Och om han gjorde det ville de gärna samarbeta, säger Toke Suhr till Danmarks Radio.

Under 2016 hade det kommit flera rapporter om att IS byggt om kommersiella drönare till fjärrstyrda bombplan som man använde i Syrien och Irak. Säkerhetspolisen, PET, ville nu att Toke skulle sälja drönare till den terrormisstänkta 29-åringen om han kom in i butiken.

Genom att följa drönardelarna hela vägen till IS i Syrien hoppades PET kunna kartlägga nätverket som försåg IS med drönare. Och strax efter att Toke öppnat butiken i november 2016, kom 29-åringen mycket riktigt in.

Han ville göra affärer. Toke Suhr berättar för Danmarks radios reporter Mette Meyli Aalbeck hur hjärtat började banka när han såg vem som kom in i butiken.

På uppdrag, av PET, satte Toke ett mycket lågt pris, på de drönarkomponenter som 29-åringen ville köpa, han nappade på betet. 29-åringen kom till butiken flera gånger, och köpte olika komponenter till kraftfulla drönare. Men innan de levererades, förseddes komponenterna enligt Danmarks Radio, med spårsändare.

– Det är väldigt ovanligt att man använder sig av privatpersoner på det här sättet. Det var en väldigt skicklig operation, säger terrorforskaren Magnus Ranstorp.

Först hösten 2017 greps 29-åringen i sitt hem i Bröndby misstänkt för terrorbrott, ytterligare ett år senare greps tre andra personer.

Ekot har i samarbete med Danmarks radio börjat kartlägga det misstänkta terrornätverket. Det visar sig att det finns flera kopplingar till Sverige. Terrornätverkets, förmodade ledare som är häktat i sin frånvaro, var tidigare bosatt i Malmö en längre tid. Och en av de tre som greps i slutet av september är skriven i Helsingborg.

Den svenska säkerhetspolisen, Säpo, vill inte svara på om man samarbetar med den danska utredningen eller ej. Inte heller den danska säkerhetspolisen, PET, vill ge några kommentarer.