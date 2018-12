Mjukvävnad med celler i uråldrigt fossil

Det visar mjukvävnad från ett 180 miljoner år gammalt fossil.

Det är forskare från bland annat Lunds universitet som har tittat närmare på ett 180 miljoner år gammalt fossil, och sett att ichthyosaurien, eller fisködlan som den också kallas, verkar ha varit mer lik dagens delfiner än vi tidigare trott.

Molekylära och mikrostruktur-analyser avslöjar nämligen att den simmande reptilen med stor sannolikhet var varmblodig. En slutsats som forskarna drar då de hittat fossila rester av späck hos ödlan.

Dessutom verkar den ha haft en liknande färgteckning som delfiner - det vill säga mörk på ovansidan med en ljusare undersida.

Det här kunde forskarna ta reda på eftersom fossilet visade sig innehålla mjukvävnad.

– Genom demineralisering, det vill säga att man tar bort mineraldelen, så visar det sig att mjukdelarna hos de här djuret finns kvar till viss del. Och de är faktiskt fortfarande mjuka, man kan till exempel se pigmentcellerna, säger Johan Lindgren, geolog vid Lunds universitet, och studiens huvudförfattare.

Så med hjälp av ett fossil som till det yttre ser ut som en beige sten, kunde forskarna studera 180 miljoner år gamla fisködleceller och cellstrukturer.

– Man kan säga att fältet genomgår ett paradimskifte, där man går från att nått är en sten, till att det innehåller biologiskt material, det vill säga rester av djuret, säger Johan Lindgren.

Resultaten publicerades i tidskriften Nature.

Referens: Lindgren, J et al. "Soft tissue evidence for homeothermy and crypsis in a Jurassic ichthyosaur", Nature. Doi: 10.1038/s41586-018-0775-x.