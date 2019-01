Strejk i flera hamnar under morgonen

Under två timmar under onsdagsmorgonen strejkar personalen i hamnarna i Malmö och Helsingborg. Även på torsdagen kommer det att strejkas.



Arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar kommer att utestänga personal med lockout under dessa dagar.



Grunden till konflikten är vilket inflytande Hamnarbetarförbundet ska få om de tillåts teckna ett eget kollektivavtal med arbetsgivarna i Sveriges hamnar som samtidigt har avtal med LO-facket Transport.