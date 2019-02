Enkät ska ge svar om vård av gravida och nyblivna mammor

Först ut att få svara på enkäten är kvinnor i Skåne och Halland.

– Genom att vi ställer frågor om tiden under graviditeten, direkt efter förlossningen och ett år efter, så kan vi se hur vårdkedjan fungerar och upplevs och vad som kan bli bättre längs vägen, säger Camilla Ekstrand, hälso- och sjukvårdsstrateg i Region Skåne.



En hårt ansträngd mödra- och förlossningsvård med både resurs- och personalbrist har på många håll i landet skapat oro bland blivande föräldrar de senaste åren. Graviditetsenkäten blir nu en del av Sveriges kommuner och landstings och regeringens överenskommelse från 2015 om att satsa på en bättre förlossningsvård och insatser för kvinnor hälsa.

I enkäten får kvinnorna svara på frågor om hur de bedömer sin egen hälsa och hur de upplevt vården under graviditeten och vid förlossningen, till exempel om man känt sig trygg med sin barnmorska.



– Vi frågar också om efter förlossningen, och då kan det vara frågor som rör om man har svårt att hålla urin eller avföring och om sex, säger Eva Estling, samordnare på SKL med ansvar för överenskommelsen om kvinnors hälsa.



Frågorna har tagits fram med hjälp av experter, vårdpersonal, gravida och nyblivna mammor. Enkäten skickas ut digitalt via Vårdguiden 1177, och i Skåne och Halland, som är testregioner, gick den ut i slutet av januari. Enligt Camilla Ekstrand på Region Skåne har många kvinnor hittat till enkäten.



– De har redan tagit möjligheten att svara, så vi tror nog att vi nått målgruppen ganska bra, säger hon.



Försöket i de två regionerna ska sedan utvärderas, och i höst är tanken att enkäten ska ut i hela landet. Kvinnornas svar ska sedan användas för att kunna förbättra vården, och alla regioner kan på gruppnivå se vad just deras kvinnor tycker.



– Vi har ju haft en aning hela tiden om vad våra kvinnor, patienter och familjer tycker, men nu får vi ett sätt att samla in det från alla som vill vara med och svara. Då kan vi faktiskt göra verkstad och ett förbättringsarbete som vi önskat oss under en tid, säger Camilla Ekstrand.



Enligt Eva Estling på SKL har svensk förlossningsvård bra medicinska resultat, men det finns fler faktorer för att skapa en trygg vård, säger hon.



– Att föda barn är en av de största upplevelserna, och det handlar också om existentiella frågor, som man känner är viktigt att också kunna prata om och känna sig trygg i, säger hon.