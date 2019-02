Peder Fredricsons hästar isolerade efter upptäckt av farligt hästvirus

Tre av ryttaren Peder Fredricsons hästar är just nu isolerade efter helgens tävling i Norge, där en häst misstänks ha burit på ett det omtalade hästviruset EHV-1, även kallat herpesviruset. Det handlar bland annat om guldhästen All in.

Enligt Jenny Talinsson, stallchef på Peder Fredricsons gård Grevlundagården på Österlen, har hästarna satts i ett separat stall som en säkerhetsåtgärd. Där finns en skötare som tar tempen på hästarna varje dag och är uppmärksam på om de skulle visa några symptom, men hittills verkar hästarna må bra.

Helsingborgs Dagblad var först att rapportera om händelsen.