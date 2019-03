Stormvarning på fredag ställer in tåg i södra Sverige

Tågen ställs in från och med klockan 14.00 på fredag och sträckorna väntas öppna för trafik tidigast klockan 12.00 på lördag.

Resenärer uppmanas att kontakta sitt tågbolag för mer information om sin resa.

Följande tåg påverkas:

Pågatåg ställs in på sträckan Helsingborg - Åstorp och omvänt.

Pågatåg ställs in på sträckan Kristianstad - Karlshamn och omvänt.

Pågatåg ställs in på sträckan Simrishamn - Helsingborg via Teckomatorp och omvänt.

Pågatåg ställs in på sträckan Helsingborg - Ängelholm och omvänt.

Öresundståg ställs in på sträckan Kristianstad - Karlskrona och omvänt.

Öresundståg ställs in på sträckan Maria - Helsingborg och omvänt.

SJ snabbtåg mellan Malmö och Göteborg kör en annan väg och ankommer inte Helsingborg.