Räddningschef om stormvarning: Ta in lösa föremål

Visserligen har SMHI under förmiddagen sagt att det är ganska osäkert om vindarna blir så starka – upp till stormstyrka, alltså 25 meter per sekund – som det var sagt tidigare.



– Vi har en plan om det skulle förvärras, säger räddningschef Christer Ängehov. Det finns beredskap för att bygga upp en stabsorganisation här i Helsingborg, och sen har vi rekommenderat allmänheten att ta in lösa föremål från balkonger och trädgårdar.

– Hala in flaggor, ta in krukor och stäng fönster, rekommenderar han.