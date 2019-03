Pressad situation på Malmö rättscentrum

Flera mordrättegångar samtidigt som Malmö rättscentrum lånar ut sin säkerhetssal till Helsingborgs 90 dagar långa knarkmål under Helsingborgs tingsrätts renovering, gör att situationen på Malmö tingsrätt just nu är extra pressad. Chefsrådmannen Lennart Strinäs säger till Sydsvenskan att läget kommer vara bekymmersamt under våren.

Konsekvenser är bland annat att rättegångsdagar får spridas ut samt att häktningstider för misstänkta kan bli längre.