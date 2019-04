Inställda Öresundståg när danska lokförare strejkar

Uppgifterna om att det skulle bli strejk kom ut under söndagskvällen.

Skånetrafiken hade förberett sig och satt in bussar. Enligt rapporter på sociala medier från pendlare har trafiken fungerat under den tidiga måndagsmorgonen. Man har också satt in extra personal på Hyllie station, Malmö C, Lund C och Helsingborg C som ska hjälpa resenärerna.

Strax före klockan 6.30 kom beskedet om att alla tåg över bron mellan Malmö och Köpenhamn hade ställts in. Prognosen är att det kommer att gälla till klockan 10. Och S-tågstrafiken i Köpenhamn ligger nere, enligt det danska tågbolaget DSB.

