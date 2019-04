Fredricson tar med två hästar till första världscupfinalen

Fredricson kommer att tävla med både All In, som han tog OS-silver och EM-guld med, och mindre meriterade Catch Me Not.

– Planen är att jag ska hoppa All In i första rundan och sedan Catch Me Not i de andra två om vi tar oss vidare, säger Peder Fredricson till Radiosporten.

Varför två hästar?

– Jag tror att det passar upplägget nu lite beroende på vad de gjort innan. De har inte tävlat så mycket i år och har inte så mycket hopprutin i år. Därför tänker jag att det kan vara bra för dem att dela på uppgiften.

Världscupfinalen i hoppning och dressyr i Göteborg avgörs den 3-7 april.