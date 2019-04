Fler sprängningar i år

Under samma kvartal 2018 inträffade 37 sprängningar, enligt statistik från Brå om anmälda brott. En ökning med 11 fall under första kvartalet 2019. Och det är framförallt i storstadsregionerna som de flesta sprängningar sker.

Sprängningarna rubriceras som allmänfarlig ödeläggelse, genom sprängning och under förra året anmäldes 162 fall. Av dem inträffade 47 i region Stockholm och 56 i region syd som bland annat omfattar Malmö.

Enligt polisen är det flera olika typer av sprängmedel som används. Under 2016 konstaterade polisen att handgranat använts vid fyra tillfällen och 2017 användes kraftiga bangers, till exempel av typen Cobra 8 vid 15 tillfällen.

Styrkan i explosionerna skiljer sig åt. Nattens explosion i Malmö var dock kraftig, enligt Henrik Mårtensson, yttre befäl på Malmöpolisen.

– Det är många fönsterrutor som är krossade i anslutning till den här detonationen. Även rutor på bilar som har varit parerade invid. Så det har varit en kraftig detonation, säger Henrik Mårtensson, yttre befäl på Malmöpolisen.

Ökningen under årets tre första månader jämfört med samma period förra året är dock inte hela bilden: I Malmö har antalet anmälda händelser där sprängmedel använts minskat från 62 fall under 2016 till 45 fall under 2018.