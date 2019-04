Riskabla budskap i spelreklam på TV

Det här är reklam som innebär möjliga risker för personer att utveckla beroendeproblem, visar en ny studie vid Lunds universitet. Forskare har där analyserat flödet av spelreklam på sex kommersiella TV-kanaler i Sverige.

Anders Håkansson, som är professor i beroendemedicin vid Lunds universitet, menar även att det är problematiskt att väldigt unga människor nås av reklam för nätkasino, eftersom det är en spelform som anses ha mycket hög beroendepotential.

En tidigare studie vid Lunds universitet visar att människor med allvarligt spelberoende har en 15 gånger större självmordsrisk än genomsnittet.

Referens: Håkansson, A. Widinghoff, C. "Television gambling advertisements: Extent and content of gambling advertisements with a focus on potential high-risk commercial messages" Addictive Behaviors Reports online 5 april 2019, https://doi.org/10.1016/j.abrep.2019.100182)