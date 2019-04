Glödbranden i Hästveda under kontroll

– Natten har varit lugn. Inga uppblossande bränder, säger Leif Hylander, informationsbefäl på räddningstjänsten.



Regnet under helgen har hjälpt till, men räddningstjänsten har fortfarande mycket arbete kvar. Under söndagen och på måndagen arbetar 70-80 personer med branden. På söndagsmorgonen är fokus på att avverka skog så att man kan ta sig in i området till fots.

– De sista dagarna har arbetena här gjort väldigt stor nytta, men det är mycket kvar, säger Leif Hylander.