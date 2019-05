P4 Nästa-finalisterna som träffades på Instagram

Casopeja är lillebror William Naesh Hendriksen, som bor i Helsingborg och snart går ut gymnasiet. Han har sysslat med elektronisk pop i fem år nu och det är han som framför låten tillsammans med Clara, som går under artistnamnet Lebora – men det var storebror Oliver som skrev låten.

"Do you go crazy" kom över honom på en middag och han slängde sig på pianot och spelade in den första versionen.

Clara Sturén bor också hon i Helsingborg och hon har spelat gitarr och sjungit sedan barnsben.

Du kan börja rösta 8 maj – finalen hålls 29 maj.