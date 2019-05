Fisken som överraskade Lundaforskare

Forskarna har undersökt arvsmassan hos ett antal fiskarter och upptäckt att vissa arter har flera speciella proteiner i de synceller som kallas för stavar.

I de allra flesta fall har ryggradsdjur bara en sort av detta protein, kallad opsin, men hos en viss djuphavsfisk upptäcktes hela 38 stycken. Och detta skulle kunna innebära att fisken kan se färger.

Almut Kelber, professor i sinnesbiologi på Lunds universitet, tycker att studien är intressant och överraskande, men att mer forskning behövs. Det handlar till exempel om beteendeforskning, säger hon.

– Om man vill visa ifall djur kan se i färger så måste det till beteendestudier. Om djuret kan upptäcka skillnaden mellan olika färger. Sådana försök har gjorts på till exempel grodor, men det är svårt med djuphavsfiskar som dör när de tas därifrån, säger hon.

