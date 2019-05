Togs in till arresten i Ystad – avled

Under natten blev den 56-årige mannen okontaktbar och gled in i medvetslöshet. Livsuppehållande åtgärder vidtogs av polispersonalen och ambulans tillkallades. Mannen fördes till Ystad lasarett men dödförklarades senare under torsdagsmorgonen.

En förundersökning gällande tjänstefel är inledd, något som är rutin vid den här typen av ärenden. Den leds av en åklagare vid särskilda åklagarkammaren.