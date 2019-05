Smugglare förde in 27000 flak starköl – skyllde på eget bruk

- Man anpassar sig till en nivå som inte ska väcka tullverkets intresse vid en enskild tullkontroll, säger Oscar Lindvall, vid Tullverket.

En huvudmisstänkt man åtalas nu tillsammans med fem andra personer för den mest omfattande smuggelhärva som Tullverket utrett på flera år.

– Åtalet omfattar att han fört in motsvarande mängd vid 459 tillfällen. Det motsvarar fyra gånger i veckan under två års tid. Det är cirka elva stycken lastbilar som förts in totalt, motsvarande 27000 flak starköl.

Alkoholen ska sedan ha sålts vidare vid ankomsten till Sverige.

– Vi bedömer att det omsatt flera miljoner kronor och att förtjänsten ligger på 2-3 miljoner kronor över tid.