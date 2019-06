Chatta om midsommartrafiken

{"mapId":"openStreetmap","coordinates":[60.18304800847228,15.05566567182541],"zoomLevel":5,"markers":[{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[55.4156861752421,12.967025781981649],"title":"Väg 100 mot Höllviken","text":"Mycket midsommartrafik. Räkna med köer och längre restid."},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[56.070042520572315,14.475036612711847],"title":"E22 Blekinge","text":"En hel del trafik som kör igenom Blekinge på E22 för att ta sig vidare till Kalmar och Öland."},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[55.41453637762399,12.851772297872232],"title":"Väg 100 mot Skanör och Falsterbo","text":"Mycket midsommartrafik. Räkna med köer och längre restid."},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[55.59914376190543,14.132263250648979],"title":"Hela Österlen och Blekinge skärgård","text":"Mycket trafik på hela Österlen och i Blekinge skärgård."},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[58.48055797758095,16.31500625400804],"title":"E22 Söderköping","text":"Det är mycket trafik på väg till Kalmar och Öland som passerar genom Söderköping. Bron över Göta Kanal öppnas frekvent pga mycket båttrafik vilket ger långa köer för biltrafiken på E22.

OBS! Torsdagen före midsommar och på fredagar och söndagar öppnas bron endast hel timma kl. 15-18. Sista broöppning är kl. 18. Notera att broöppning kan ske både innan och efter utsatt tid på grund av trafiken på Göta kanal."},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[56.28275193060941,12.498322799999995],"title":"Väg 111 mot Mölle ","text":"Mycket midsommartrafik mot Höganäs och Mölle. Räkna med köer och längre restid."},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[56.685050542204124,16.327880867756907],"title":"Kalmar med omnejd","text":"Vägarna i och runt Kalmar kommer ha mycket trafik mot Ölandsbron."},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[56.671509000576364,16.43946075229906],"title":"Väg 137 Ölandsbron","text":"Många firar midsommar på Öland. Man får även räkna med många husvagnsekipage då många campingplatser påbörjar sin högsäsong denna helg. "},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[58.916966813495065,17.36596870265203],"title":"E4 Sillekrog","text":"På E4 mellan Nyköping och Vagnhärad pågår ett vägarbete vid Sillekrog. Detta ger köer mot Stockholm. Blir extra aktuellt på söndagen 23 juni då många ska hem från sitt midsommarfirande."},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[56.890440695386,13.957305910298603],"title":"E4 Värnamo-Ljungby","text":"Mellan tpl Hallsjö (82) och tpl Ljungby norra (80) i södergående riktning

Sänkt hastighet i samband med ombyggnad till motorväg på sträckan.

Transporter med farligt gods leds om via gamla E4."},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[57.76554561213132,14.103218080708759],"title":"Riksväg 26/väg 195 Jönköping","text":"Mellan Hedenstorp och Åsens gård

Risk för köer då tpl Hedenstorp byggs om.

"},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[57.82781786027761,14.100643154815774],"title":"Riksväg 26/47 Jönköping-Mullsjö","text":"Mellan tpl Månseryd och VIP rondellen

Trångt att passera – risk för köer då det byggs 2+1 väg.

"},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[57.99203765780379,14.43123722128803],"title":"E4 Gränna-Huskvarna","text":"Röttlebron, i båda riktningarna

Trångt att passera. Bara ett öppet körfält i varje riktning pga vägarbete.

"},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[59.171705912208914,15.115539450198414],"title":"E20 Örebro-Mariestad ","text":"Mycket trafik och inte motorväg hela vägen."},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[59.58260582961151,16.361389160156254],"title":"E18 Västerås-Köping ","text":"En sträcka som kan vara ganska drabbad i år, med tanke på arbetet vid Västjädra."},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[60.6960396955782,17.08786010742188],"title":"E4 Gävle och norröver ","text":"Här brukar det vara mycket trafik och köer. Dock inte fullt så mycket vid midsommar som vid påsk."},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[59.33795207532364,15.236114468425516],"title":"Riksväg 50 Örebro-Borlänge","text":"Mycket midsommartrafik. Räkna med köer och längre restid.

"},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[60.64087636639107,16.966186556965113],"title":"E16 Gävle-Falun","text":"Mycket midsommartrafik. Räkna med köer och längre restid.

"},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[59.69760110975095,17.023435589508153],"title":"Riksväg 70 Enköping upp mot och igenom Dalarna","text":"En väg som inte riktigt har kapacitet att svälja trafikmängden vid just midsommar då tillströmningen av firare är stor.

","image":{"imageAddress":"https://sverigesradio.se/sida/images/83/79e631a0-bc5d-4bd3-99a9-75ba7780282b.jpg","imageTitle":"trafik","photographer":"Pontus Lundahl/TT","imageId":4048130}},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[59.212429708550985,17.729461665730927],"title":"E4/E20 Stockholm-Södertälje","text":"Vid Södertälje blir tre körfält två, samt att sträckan är olycksdrabbad.

","image":{"imageAddress":"https://sverigesradio.se/sida/images/83/c411109f-41cc-4d2e-b86e-d9bbd5101c4f.jpg","imageTitle":"Trafikläge","photographer":"Thomas Johansson/TT","imageId":4048167}},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[59.48338082909867,18.16658021067269],"title":"E18 mot Norrtälje","text":"Vid tpl Rosenkälla övergår motorvägen till att bli 2-1 väg.","image":{"imageAddress":"https://sverigesradio.se/sida/images/103/b376d066-15a4-4a64-8d1e-a91a7d9ad7cb.jpg","imageTitle":"skärgård, söderöra, hav, klippor","photographer":"Hasse Holmberg / TT","imageId":4122385}},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[59.32439777211836,18.345794688211758],"title":"Väg 222 mot Värmdö","text":"Strax före Farstabron avslutas motorvägen och körfälten går samman till ett körfält och det ger köer när många vill ut till Skärgården.

","image":{"imageAddress":"https://sverigesradio.se/sida/images/112/04da600c-7396-4173-92d5-313b9a2bce77.jpg","imageTitle":"trafikhelg","photographer":"Madeleine Blidberg/Sveriges Radio","imageId":4047644}},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[61.0865830862375,14.624038687907161],"title":"E45 mot Dalarna","text":"E45 mot och genom Dalarna brukar vara hårt belastad av midsommartrafiken. Räkna med köer och längre restid.","image":{"imageAddress":"https://sverigesradio.se/sida/images/112/04da600c-7396-4173-92d5-313b9a2bce77.jpg","imageTitle":"trafikhelg","photographer":"Madeleine Blidberg/Sveriges Radio","imageId":4047644}},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[59.48651872341232,14.26162717631087],"title":"Riksväg 26 mot Dalarna","text":"Riksväg 26 mot och genom Dalarna brukar vara hårt belastad av midsommartrafik. Räkna med köer och längre restid.","image":{"imageAddress":"https://sverigesradio.se/sida/images/86/eff6260e-b4f2-4fea-80be-9966df4b3039.jpg","imageTitle":"MIDSOMMARFIRANDE GÄLLNÖ","photographer":"Pontus Lundahl/TT","imageId":4047482}},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[59.70129066353295,16.251388562377546],"title":"Riksväg 66 mot Dalarna","text":"Riksväg 66 mot och genom Dalarna brukar vara hårt belastad av midsommartrafik. Räkna med köer och längre restid.","image":{"imageAddress":"https://sverigesradio.se/sida/images/105/964ce29c-fe60-41dc-93a7-624a2a9fe11a.jpg","imageTitle":"MIDSOMMARFIRANDE","photographer":"MAJA SUSLIN / TT","imageId":4047543}},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[60.55370103002126,15.776641841512175],"title":"Riksväg 69 Dalarna","text":"Riksväg 69 mot och genom Dalarna brukar vara hårt belastad av midsommartrafik. Räkna med köer och längre restid.","image":{"imageAddress":"https://sverigesradio.se/sida/images/83/46dd5fa5-1511-4665-9456-8c1ef818bd34.jpg","imageTitle":"midsommartrafik","photographer":"TT","imageId":4047515}},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[57.692203690420214,11.9022789032897],"title":"Älvsborgsbron","text":"På bron mellan västra Göteborg och södra Hisingen pågår ett omfattande arbete vilket gör att det ofta bildas kö i båda riktningar.","image":{"imageAddress":"https://sverigesradio.se/sida/images/104/c6a29950-0341-456f-bece-c90df9401cd2.jpg","imageTitle":"BILKÖ","photographer":"Claudio Bresciani/TT","imageId":4257101}},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[57.66035335205509,12.019317643716933],"title":"E6 Mölndal","text":"Mycket trafik genom Göteborg, upp mot Bohuskusten. Räkna med långsam trafik från Mölndal norrut mot Tingstadstunneln i Göteborg. ","image":{"imageAddress":"https://sverigesradio.se/sida/images/83/c91ea4b9-0127-482c-aa8d-43689d6ed39e.jpg","imageTitle":"MOTORVÄG","photographer":"Hasse Holmberg/TT","imageId":4251948}},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[57.719405753910166,11.991954800323583],"title":"E6 Göteborg","text":"Mycket trafik genom stan, upp mot Bohuskusten. Hög belastning innebär alltid kö. Räkna med långsam trafik från Mölndal norrut mot Tingstadstunneln i Göteborg.

"},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[57.83760586919118,12.00685501098633],"title":"E6 Göteborg-Kungälv","text":"Det är stor risk för kö och långsam trafik från Göteborg till Kungälv under helgen."},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[57.70899874709724,11.973011970258087],"title":"Centrala Göteborg, Centralstationen och city","text":"Ett stort antal vägarbeten, bygg- och infrastrukturprojekt gör att stora delar av centrala Göteborg är mycket besvärlig för bilister. En av sommarens stora förändringar är att påfarten från Nils Ericsonsgatan vid Centralstationen mot E45 är stängd. "},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[57.88981845775887,11.610591889475472],"title":"Väg 168 mot Marstrand","text":"Långa köer att vänta."},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[58.06476685743367,11.81174468365498],"title":"Väg 160 Stenungsund-Tjörn","text":"Runt midsommar brukar kön vara lång från centrala Stenungsund och väg 160 via Tjörnbron mot Tjörn och Orust. Kollektivtrafiken förstärker med fler bussar från Göteborg mot Tjörn/Orust."},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[58.50201780528546,11.638916032388808],"title":"E6 Munkedal","text":"E6 Munkedal och de mindre vägarna ut mot kusten. Räkna med köer då många midsommarfirare reser i detta område."},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[58.91117022213973,11.279662968590857],"title":"E6 Strömstad ","text":"E6 Strömstad och de mindre vägarna ut mot kusten. Räkna med köer då många midsommarfirare reser i detta område.

"},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[58.35505396608816,11.89668274135329],"title":"Riksväg 44 Uddevalla","text":"Motorvägstunnlarna. Risk för kö på grund av renoveringsarbete.

"},{"iconId":"map_needle_red","coordinates":[56.57348033896893,12.951370251830669],"title":"E6 Halmstad-Mellbystrand","text":"Mellan tpl Halmstad södra (43) och Snapparp. Trafiken får samsas på en körbana i samband med broarbeten."}]}