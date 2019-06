Beglers nya jobb: Utreder fallet med isolerade barnen

Fallet med de isolerade barnen ska utredas av kommunen med en extern utredare. Och det blir ett bekant namn som leder utredningen: Ann-Marie Begler.



Hon var generaldirektör för Försäkringskassan och fick sparken under uppmärksammade former för ett år sedan.

Nu ska hon reda ut exakt vilka fel Ystad har gjort i det här fallet och hur liknande fall kan undvikas i framtiden.



– När barn far illa måste samhället agera resolut och snabbt. Därför tvekade jag inte när jag fick frågan om att utreda den här händelsen. Den är viktig och dessutom intressant, säger Ann-Marie Begler i ett pressmeddelande.