Lundaforskare har hittat dyngbaggens "reservplan" 

Dyngbaggar, det vill säga skalbaggar av den sort som rullar dyngbollar i raka linjer, har gjort sig kända för att kunna orientera med hjälp av olika tecken i skyn som solen, stjärnor och himlens polarisationsmönster.

Nu har ett forskarlag från bland annat Lunds universitet visat att dyngbaggar som orienterar sig med hjälp av solen också har ett reservsystem, en vindkompass som de tar till mitt på dagen när solen står för högt för att vara till någon nytta.

Det blev tydligt när forskarna utsatte dyngbaggarna för vind från fläktar så att vindriktningen kunde ändras:

– Och då kunde vi se att när vi bytte håll på var vinden kom ifrån med våra fläktar, då bytte dyngbaggen också håll. Men bara när solen stod högt på himlen, berättar forskningsledaren Marie Dacke.

Dyngbaggarna rullar sina bollar, sin mat, iväg från dynghögen där det kryllar av konkurrenter. Att då rulla i en rak linje gör att de kommer bort från de andra fortare. Tidigare studier har visat att de dagaktiva arterna använder sig av solen.

Men det slog forskarna att även om skalbaggarna inte var lika bra på att rulla bollen rakt mitt på dagen när solen står högt, så var de lite bättre än de borde vara rent teoretiskt.

Det var då tanken dök upp att testa med fläktar. Då visade det sig att om vindriktningen ändrades 180 grader när solen stod högt, då vände dyngbaggen helt om med sin dyngboll.

Dyngbaggen kände av från gång till gång vilken vindriktning som gällde och höll sig till den vid en och samma bollrullning. Men när forskarna gjorde samma vindexperiment när solen stod lägre hände inget.

Vindkompassen använder sig av antennerna och solkompassen, liksom den som förlitar sig på himlens polarisationsmönster, använder sig av ögonen. Men signalerna går till samma del i hjärnan. Där har de alltså någon sorts förmåga att känna av vilken kompass som fungerar bäst och slå om till den.

Nästa steg för forskarna är nu att förstå hur det går till, för det är ganska avancerat för en liten skalbaggehjärna.

– Det är detta som är så spännande för de här hjärnorna är alltså små som ett sesamfrö ungefär, och ändå kan de innehålla allt det här som behövs för att beräkna och mäta vad det är som är bäst att följa när. Så det är ett väldigt flexibelt system som anpassar sig efter förutsättningarna, säger Marie Dacke.

Referens: Marie Dacke et al "Multimodal cue integration in the dung beetle compass", PNAS 25 juni 2019 https://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1904308116