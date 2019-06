"En bilbrand är en för mycket"

Katelyn Parison Snider blev i natt vittne till branden, som förstörde bilen som hon har lånat av sin kompis.

- Jag låg och sov och öppnade dörren och så sa de "det brinner", och så gick jag ut och så var allting uppe i lågor, säger Katelyn Parison Snider.

- Jag blev bara chockad mest, det är lite läskigt för jag bor ensam så det var lite svårt att sova efteråt, säger Katelyn Parison Snider.

Lunds polischef Patrik Isaksson kan inte svara på varför det har blivit en ökning av bilbränder den senaste tiden.

- Det brukar bli en liten ökning just under sommaren, sen varför det hänt just den här veckan det kan jag inte svara på, säger Patrik Isaksson.

- Den senaste veckan har det varit några fler bilbränder, vi pratar om en nio stycken i juni månad, det är inte jättemycket, men en bilbrand är en brand för mycket, säger Patrik Isaksson.