16 juli väntas flest resa från Kastrup i sommar

Under 37 dagar under de tre sommarmånaderna väntas fler än 100 000 resenärer per dag passera Kastrup, det rapporterar News Øresund.

Årets största resdag väntas bli tisdag den 16 juli med 111 500 passagerare vilket i så fall blir nytt rekord för flygplatsen.

Sammanlagt förväntas omkring nio miljoner passagerare under under juni-augusti och passagerare uppmanas att komma i god tid och utöver bagage ha med sig "tålamod och ett gott humör."