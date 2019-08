Mängden gluten kopplas till tidig intolerans

– Vi kan nu fastställa att mängden gluten har betydelse för uppkomsten av celiaki hos barn med ärftlig risk, säger Daniel Agardh, docent och överläkare i pediatrik vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus, och en av forskarna bakom artikeln.



– Vi har inte studerat orsakssamband, det här är en ren observationsstudie. Vi kan bara konstatera att ju mer gluten du äter under de första fem levnadsåren, desto större är risken att du utvecklar celiaki, om du bär på någon av de riskgener som orsakar sjukdomen.

För den som har celiaki kan en mycket liten mängd gluten räcka för att ge allvarliga magbesvär. Sjukdomen bryter vanligen ut i barndomen och redan tidigare studier har kopplat det till när barnet börjar få i sig bröd, gröt, pasta och välling, men resultaten har inte varit entydiga.

Den nya studien bygger på att över 400 000 barn har undersökts i Sverige, Finland, Tyskland och USA. Hos vart tjugonde barn hittade forskarna de riskgener för celiaki som de sökte efter, och det är de barnen med den ärftliga risken som har ingått i studien.

– Det är svårt att säga hur mycket gluten som är skadligt och vid vilken nivå, men det tycks vara så att om du överskrider två gram per dag, vilket är ganska lite, så ökar risken, jämfört med dem som inte äter två gram per dag, säger Daniel Agardh.

Referens: Agardh, D et al. Association of Gluten Intake During the First 5 Years of Life With Incidence of Celiac Disease Autoimmunity

and Celiac Disease Among Children at Increased Risk. JAMA. 2019;322(6):514-523. doi:10.1001/jama.2019.10329.