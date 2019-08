54 miljoner år gamla harkrankar löser ögongåta

I Furregionen i Danmark fanns oerhört välbevarade fossil av de urgamla insektsögonen och när forskarna jämförde dem med moderna harkrankar kunde de också lösa en gåta om trilobiternas ögon, berättar Johan Lindgren, forskare vid Lunds universitet och en av dem som står bakom studien:

– Då hade vi de här 54 miljoner år gamla harkranksfossilen med fantastiska ögon där man då ser varje sån här sexkant till fassett, trots att de bara är 20 mikrometer stor, så ser man dem i fantastisk skärpa under mikroskop.

Fossilen visar att harkrankarna då var förvånansvärt lika dem som nuförtiden fladdrar omkring med sina långa ben och tunna vingar. Forskarna jämförde de urgamla ögonen med ögon från de moderna släktingarna. Med avancerade tekniker fick de bland annat reda på att linsen i de fossila ögonen till stor del består av ett kalciummineral men att det inte är så hos de nu levande insekterna, som i stället har det organiska ämnet kitin i ögonlinserna.



Tidigare har forskare sett samma kalciummineral i ögonen hos ett numera utdött leddjur - trilobiten, och grubblat över hur de egentligen kunde se när de hade ett mineral, alltså bokstavlig talat sten, i ögonlinsen?!

Men nu, med harkranksstudien trillade polletten ner - varken förhistoriska harkrankar eller trilobiter hade sannolikt mineralet i ögonen när de levde, utan det är nog vad som händer under årmiljonerna när en ögonlins som innehåller kitin förvandlas till fossil.

Referens: Johan Lindgren et al. Fossil insect eyes shed light on trilobite optics and the arthropod pigment screen. Nature, 15 augusti 2019.

DOI 10.1038/s41586-019-1473-z