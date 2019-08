MFF:s säkerhetschef: "Antisemitism inte tillåtet på någon match"

– Det är en politisk del i det, och det kan vara en antisemitisk del i det också. Det är ju inget nytt för den här matchen: den typen av manifestationer eller antisemitism är inte tillåtet på något match, säger Peter Narbe, säkerhetschef på Malmö FF.

Polisen har en särskild kommendering under kvällen och ordningsvakter var placerade utanför Nya stadion under gästernas träning under onsdagen.