Jim blev pappa, fyllde år och vann derbyt mot förra klubben

Handbollsligan är igång – och premiären bjöds direkt på ett Skånederby i Malmö mellan Malmö och Ystads IF, där bortalaget drog längsta strået (25–21).



Jim Andersson lämnade HK Malmö ifjol och var tillbaka i sin gamla hemmahall – som vinnare.



Högersexan stod för fem mål i 25–21-segern, och förutom segern blev han pappa under gårdagen och ett födelsedagsfirande under dagen, innan segern mot HK Malmö.



– Det ska bli skönt att komma tillbaka till min flickvän och son. Tanken var att jag inte skulle spela, men det blev så ändå, säger Jim Andersson till Radiosporten.

I kvällens andra match vann Kristianstad hemma mot Lugi med 31–24.