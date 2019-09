Svampår ger fler samtal till Giftcentralen

Över 330 samtal kom in till Giftcentralen under i augusti månad, det är ett par hundra mer än samma månad i fjol. Och under just svampår är det vanligt att folk ringer in och ställer frågor om vilka svampar som är ätliga och inte. På Fredriksdal muséer och trädgårdar i Helsingborg pågår just nu den årliga svamputställningen. Dit kan svampintresserade komma för att ställa frågor om svamp man är osäker på. För det finns en del god matsvamp som för ett otränat öga kan förväxlas med giftiga eller mindre ätliga kusiner.

- En del är svåra att skilja åt och det är bra att man bara plocka det man är 100 på vad det är. Är man lite osäker kan man ta hem det, och till exempel komma hit och visa upp sin svamp vid vår svamputställning som pågår två veckor till, säger Cecilia Wånge, mykolog och chef vid Fredriksdals muséer och trädgårdar.

Enligt Cecilia Wånge har intresset för att plocka svamp stadigt ökat de senast åren.

- Det har framförallt ökat i åldersgruppen 25-30 år. Man är mer intresserad att veta vad man äter och i självhushållningens tid vill man ta vara på det som naturen ger.