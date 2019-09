Akut vattenläcka Allerum i Helsingborg

En vattenläcka som upptäcktes under söndagsmorgonen har gjort att Nordvästra Skånes vatten och avlopp, NSVA, stängt av vattnet under reparationsarbetet. Totalt berörs tio hushåll och samtliga beräknas få vattnet tillbaka under söndagsförmiddagen. Orsaken till läckan är inte klarlagd.