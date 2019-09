Fint festivalpris till Malmöfilmare

Det hände vid tisdagskvällens prisutdelning för den 30:e upplagan av dokumentär- och kortfilmsfestivalen Nordisk Panorama. I klassen "New Nordic Voice Doc" som går till nya lovande nordiska filmskapare blev det en Malmösegrare.

Ida Persson Lännerberg fick priset för dokumentärfilmen "Lindy the return of little light" som hon regisserat.

– Det känns lite surrealistiskt men jättekul att få ett kvitto på att det här är en viktig historia som berör, säger den glada vinnaren.