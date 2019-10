Länsstyrelsen vill stoppa foderfiske i södra Östersjön

Nästa vecka träffas EU:s fiskeministrar för att diskutera och avsätta fiskekvoter.

Inför det mötet har länsstyrelsen i Skåne skrivit ett brev där man vill stoppa fisket på sill och skarpsill i södra Östersjön, den fångsten används huvudsakligen till djurfoder.

- Det är av försiktighetsskäl. Vi har ett torskbestånd som är väldigt illa där an i södra Östersjön, och just sill och skarpsill är stapelföda för torsk. Och vi anser att det då är tveksamt att bedriva ett så storskaligt fiske efter de här arterna i det område där det finns torsk som svälter just nu, säger Johan Wagnström, fiskeridirektör på länsstyrelsen i Skåne.