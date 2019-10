Platsbrist ledde till två döda barn

Sjukhuset har gått igenom alla fall där barn dött under graviditeten under 2018 och fann två fall som hade kunnat undvikas. Man lex maria-anmäler även en död som kunnat undvikas under 2019.

I två av de tre fallen som anmäls sköt man på att sätta igång förlossningen på grund av platsbrist på förlossningsavdelningen.

I ett pressmeddelande skriver sjukhuset att de har satt in åtgärder och man har under 2019 lyckats minska antalen fall.