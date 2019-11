Kvinna tog sonen till Ungern – nu åtalas hon

Enligt stämningsansökan ska kvinnan, som är i 40-årsåldern, ha hållit sonen undan från pappan under en längre period. Under samma tid tilldelades barnets far ensam vårdnad om barnet.

Kvinnan återvände till Sverige med barnet först efter ett och ett halvt år. Bortförandet bedöms i åtalet som grovt, då barnet hållits undan sin andra förälder under så lång tid.