Ägaren efter branden: Allt är borta

Under söndagen totalförstördes en fyrlängad gård i en brand utanför Kivik mellan Vitemölla och Vitaby. Gården användes som frölager, som nu alltså gått förlorat.

Ägaren bakom företaget Lindbloms frö, Leif Lindblom, uppger att det inte kommer kunna bli en normalsäsong för företaget nu.

– Det har varit jättejobbigt att behöva tänka om med allting. Allt är borta. Vi har tillbehör i Småland, men inga frön, säger han.

Räddningstjänsten kommer att vara kvar under dagen för att kontrollera att gården får brinna ner under kontrollerade former. Polisen har också upprättat en anmälan om mordbrand i samband med händelsen.

– I detta fallet gör vi det för att vi inte kan utesluta att branden är anlagd. Nu väntar vi på att branden ska slockna helt så att våra kriminaltekniker kan arbeta på plats och säkra eventuella spår, säger Rickard Lundqvist, polisens presstalesperson.