Snart kan du använda känseln i virtual reality

Forskare i Kina och USA har utvecklat en sorts konstgjord hud, som kan användas för att förmedla känselintryck i den digitala världen.

Man kan tänka sig många användningsområden, både inom hälsa och ren underhållning. Det säger Johanna Persson som är forskare och lärare i interaktionsdesign vid Lunds universitet:

– Säg att du spelar ett datorspel där någon skjuter på dig, så kanske det skakar till så att det känns som att någonting händer.

Det finns också möjligheter till medicinska användningsområden, menar forskarna som har tagit fram den nya konstgjorda huden.

I virtual reality upplever man ju annars ofta en datorskapad värld med synen genom ett par glasögon, och med hörseln genom ett par hörlurar.

Men vad det handlar om här är ett mjukt, tunt material som kan sättas var som helst på kroppen. Och inbäddat i materialet finns en massa vibrerande smådelar som kan överföra känselintryck till huden.

När någon till exempel ritar ett X på en pekskärm, så kommer personen som bär den konstgjorda huden att känna ett X ritas på sitt eget skinn.

Om Johanna Persson vid Lunds universitet en dag skulle kunna använda tekniken, så tänker hon på de cancerpatienter som behöver ligga isolerade på sjukhus under en längre tid på grund av infektionsrisk.

– Kan du ha en virtuell upplevelse där du kanske kan simulera att du sitter i soffan hemma och ser din familj omkring dig. Kan de dessutom lägga handen på din arm och du faktiskt kan känna att ditt barn bredvid dig lägger handen på armen, så kan jag tänka att det skulle vara en väldigt värdefull upplevelse, säger hon.



Studien har publicerats i tidskriften Nature.

Referens: Xinge Yu et al. Skin-integrated wireless haptic interfaces for virtual and augmented reality. Nature 20 november 2019. DOI: 10.1038/s41586-019-1687-0.