Kristianstad segrare i Skånederbyt mot Lugi

Båda lagen var märkbart vinnarsugna och redan i första halvlek var det jämnt resultat med 15-14. Enligt Handbollskanalen präglades matchen av toppar och dalar för de båda lagen.

Men det var ändå bortalaget Kristianstad som gjorde bäst ifrån sig. IFK Kristiansands Anton Halén fick in nio mål och Philip Henningsson fick in sju. Från Lund var det Karl Wallinius och Lucas Pellas i Lugi HF som fick in flest mål, båda gjorde nio mål var.