Kvinna knuffad framför tåg på Lunds central

Strax efter 22.30 på måndagskvällen kom larmet om att en kvinna knuffats framför ett ankommande godståg på Lund central under måndagskvällen. En man på platsen togs in för förhör och greps tidigt under natten misstänkt för att av hittills okänd anledning ha knuffat kvinnan. Händelsen rubriceras som mordförsök.

Polisens vakthavande befäl säger till TT att de inte kunnat se hittills att mannen har någon tidigare koppling till kvinnan som nu vårdas för svåra skador. Polisen har kollat bilder från övervakningskameror och arbetat under natten på platsen för att säkra bevis. Flera personer blev vittnen till händelsen, och har erbjudits krisstöd

All tågtrafik förbi Lund stoppades efter händelsen, men vid kvart i två-tiden öppnade den igen.