Förlust för topplaget Ystad borta mot Helsingborg

OV Helsingborg ligger i bottenskiktet av handbollsligan – under måndagen förvånade laget och vann mot Ystad, som ligger i topp. Efter halvtid hade Ystad försprång med 16-12. Men Helsingborg kom igen under andra. Linus Nilsson och David Florander från Helsingborg gjorde ett fint jobb, båda fick in sju mål var. Kim Andersson i Ystad stod för åtta mål. Resultaten landade på 29-28 till Helsingborg.