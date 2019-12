Artisten Marie Fredriksson är död

Marie Fredriksson, uppvuxen i Östra Ljungby i nordvästra Skåne, var bland annat med om att spela in några av världens mesta spelade hitsinglar tillsammans med Per Gessle i Roxette. Han skriver så här efter beskedet i ett uttalande:

”Du målade mina svartvita sånger med de vackraste färger. Du var en helt underbar vän i över fyrtio år. Jag är stolt, hedrad och lycklig över att fått dela så mycket av din tid, din talang, din värme, generositet och humor. All min kärlek till dig och din familj. Things will never be the same."

Hon dog i sviterna av den cancersjukdom som hon drabbades av redan 2002. Hon blev 61 år.