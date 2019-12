Minskat intresse för tiggeriförbud i Skåne

Inga anmälningar relaterade till tiggeriförbuden i Vellinge och Staffanstorp upprättats sedan dessa infördes under vintern 2018 respektive våren 2019.

– För tillfället är det bara ett fåtal personer som tigger. Och vi tyckte att vi hade bättre saker att lägga energin på än att just nu införa ett tiggeriförbud.

Det säger moderaten Pia Almström, ordförande i kommunstyrelsen i Kävlinge, där man under hösten valde att backa från det planerade tiggeriförbud som den styrande koalitionen flaggat för i början av året.

Beslutet att skjuta på tiggeriförbudsplanerna i Kävlinge ligger i linje med hur frågan har utvecklats i de övriga skånska kommuner som torgfört sin vilja att kriminalisera tiggande på allmänna platser.

I Landskrona är ett tiggeriförbud under utredning och en rapport i frågan kommer att lämnas över till kommunfullmäktige under våren, och i Trelleborg har ett beslut om tiggeriförbud dragits tillbaka efter det att ett formfel uppstod under behandlingen av frågan.

I Burlöv och Örkelljunga har man inte gått vidare med förbudsplanerna.

Och slutligen har man i Höganäs infört ett tillståndssystem för tiggeri i kommunen. Men enligt centerpartisten Ulf Molin, vice ordförande i kommunstyrelsen, har det inte påverkat de få tiggarna som finns i Trelleborg eftersom de fått tillåtelse av privata näringsidkare att be om pengar på deras tomter.