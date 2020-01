Över 4000 underskrifter för folkomröstning i Trelleborg

Idag går all tung trafik i Trelleborg in från väster, och skär av stadskärnan från vattnet och det hamnområde som kommunen kommer att göra om till 4000 nya bostäder. Kommunen planerar då att leda om all trafik till hamnen från öster. Detta har väckt reaktioner bland Trelleborgarna och därför startades en namninsamling för en folkomröstning.

För att man ska kunna få till en folkomröstning krävs det att minst 10 procent av invånarna har skrivit under. I Trelleborg skulle det betyda runt

3 500 personer. Axel Bengtsson är initiativtagare och kunde vid överlämningen konstatera att många fler skrivit under, totalt blev det 4 300 underskrifter.

– Det känns ju jättebra, helt klart, och det har inte varit några svårigheter att få in dem, säger han.